Recuperado de lesão, Alisson é relacionado no Cruzeiro para encarar o São Paulo Recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, o meia Alisson é a principal novidade no Cruzeiro para o duelo contra o São Paulo neste domingo, às 16 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro.