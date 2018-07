Recuperado de lesão, Alisson retoma treinos físicos no Cruzeiro

Alisson sofreu lesão muscular na coxa esquerda no clássico com o Atlético Mineiro, no dia 6 de junho. O jogador chegou a ser substituído no intervalo da partida, vencida pelo Cruzeiro por 3 a 1, no Independência. Desde então Alisson vinha fazendo tratamento na reabilitação. Foi a quinta lesão do atleta na mesma coxa esquerda em menos de um ano.

Com a recuperação, Luxemburgo ganhará mais uma opção no elenco cruzeirense nos próximos dias. Por estar voltando aos treinos físicos somente nesta terça, Alisson ainda não deve ser relacionado para o jogo contra o Avaí, domingo, no Mineirão, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Enquanto Alisson volta ao time, o zagueiro Dedé, o meia Julio Baptista e o atacante Judivan ainda se recuperam de problemas físicos no departamento médico.

Para a próxima rodada, Luxemburgo terá à disposição os retornos do zagueiro Paulo André e do volante Willians. Ambos cumpriram suspensão no fim de semana.