Recuperado de lesão, argentino Gago diz estar pronto para Copa

BUENOS AIRES - O meia da seleção argentina, Fernando Gago, disse nesta quarta-feira que conseguiu se recuperar da lesão e está em condições de disputar a Copa do Mundo. O titular do técnico Alejandro Sabella na seleção havia sofrido, em abril, uma entorse no ligamento do joelho esquerdo.

A participação do volante do Boca Juniors na Copa era colocada em dúvida, mas ele diz sentir-se totalmente recuperado. "Estou treinando bem. Agora espero chegar ao Mundial o melhor possível e me colocar bem fisicamente", avisou.

Gago tenta manter a serenidade mesmo com a proximidade da estreia. "A ansiedade não é boa, por isso trato de fazer tudo com tranquilidade e confiança", explicou o volante, que deve compor o meio-de-campo da Argentina ao lado de Javier Mascherano, do Barcelona, e Angel Di María, que venceu a última Liga dos Campeões com o Real Madrid.

Os argentinos vão estrear na Copa em 15 de junho, frente à Bósnia, no Maracanã. A seleção portenha que não teve sorte na definição da chave em outras edições do Mundial, desta vez deve ter mais tranquilidade para se classificar para as oitavas de final.

A segunda partida é contra o Irã, em 21 de junho, no Mineirão. Os nigerianos são os últimos adversários da Argentina na primeira fase, no dia 25, no Beira-Rio.