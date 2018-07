Recuperado de lesão, Barrios volta aos treinos e deve reforçar Palmeiras

O atacante Lucas Barrios, do Palmeiras, pode ser a novidade do time para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Recuperado de lesão na coxa esquerda sofrida há um mês, o paraguaio treinou com o grupo na tarde desta quinta-feira na Academia de Futebol e fica à disposição do técnico Cuca para os compromissos seguintes, como o jogo contra o Grêmio, domingo, em Porto Alegre, pela 23ª rodada da competição.

Barrios participou do trabalho com os reservas e demonstrou não ter limitações de movimento. A última partida dele foi no dia 7 de agosto, quando marcou um gol nos 2 a 1 sobre o Vitória, no Allianz Parque. O paraguaio deve ser relacionado para a viagem ao Sul, já que a tendência é Cuca manter o sistema ofensivo com Dudu, Gabriel Jesus e Róger Guedes, como tem feito nas últimas partidas.

O Palmeiras tem dúvida em duas posições para enfrentar o Grêmio. O zagueiro Mina e o lateral-direito Jean receberam o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o São Paulo, por 2 a 1, na última quarta, que consolidou o time como líder do Brasileiro. Os favoritos a substitutos são Edu Dracena e João Pedro. A partida no domingo será às 18h30, na Arena Grêmio.