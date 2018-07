Recuperado de lesão, Benzema reforça Real Madrid na Inglaterra

Recuperado de uma lesão muscular, o atacante francês Benzema foi a principal novidade da lista de jogadores relacionados nesta terça-feira pelo técnico do Real Madrid José Mourinho para o confronto desta quarta, contra o Tottenham, na Inglaterra, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Benzema havia se machucado em jogo da seleção francesa e desfalcou a equipe no duelo de ida com o Tottenham, no último dia 5, quando o Real aplicou uma goleada por 4 a 0 e deu grande passo para avançar à semifinal. Além do francês, Cristiano Ronaldo, Adebayor e Higuaín foram relacionados como opções de ataque.

Além de Benzema, outro jogador que volta a ficar à disposição de Mourinho é o volante alemão Khedira, que desfalcou o Real na partida contra o Athletic Bilbao, no último sábado, pelo Campeonato Espanhol.

O brasileiro Kaká, autor de dois dos três gols do Real na vitória por 3 a 0 sobre o Athletic Bilbao, também está na lista de relacionados e espera manter a boa sequência de jogos, já que no duelo de ida diante do Tottenham ele deu passe certeiro para Cristiano Ronaldo decretar a goleada por 4 a 0.

Em compensação, Mourinho não poderá contar com Gago, Pedro León e Diarra, descartados da lista de convocados por estarem lesionados, além do zagueiro brasileiro naturalizado português Pepe, que cumprirá suspensão depois de ter tomado o terceiro cartão amarelo no duelo de ida contra o Tottenham.

Confira a lista de relacionados do Real para o jogo contra o Tottenham:

Goleiros: Casillas, Adán e Dudek.

Defensores: Carvalho, Ramos, Marcelo, Albiol, Arbeloa, Garay e Nacho Fernández.

Meio-campistas: Kaká, Granero, Alonso, Canales, Di María, Ozil e Khedira.

Atacantes: Adebayor, Cristiano Ronaldo, Higuaín e Benzema.