Recuperado de lesão, capitão Terry pode voltar ao Chelsea no sábado

LONDRES - John Terry, enfim, poderá retornar ao Chelsea neste fim de semana. Após passar dois meses afastado, por lesão, o zagueiro foi relacionado para o jogo deste sábado, contra o Stoke City, fora de casa, pelo Campeonato Inglês.

O retorno do capitão foi confirmado pelo técnico Rafa Benítez nesta sexta-feira. "Ele está disponível [para o jogo] e isso é uma ótima notícia para nós", declarou o treinador, que vem sofrendo com as deficiências da defesa do Chelsea neste início de ano.

Terry estava afastado do time desde que se machucou em partida contra o Liverpool, no dia 11 de novembro, no Stanford Bridge. O zagueiro sofreu forte choque com o atacante Luis Suárez e lesionou um dos ligamentos do joelho direito.

Enquanto o capitão esteve afastado, em tratamento, o Chelsea protagonizou seguidos fracassos em diferentes competições. Em dezembro, o time se tornou o primeiro campeão da Liga dos Campeões a ser eliminado ainda na fase de grupos na edição seguinte da competição. Em seguida, foi derrotado pelo Corinthians na final do Mundial de Clubes da Fifa, no mesmo mês.

No Campeonato Inglês, a situação não está mais favorável. Na quarta colocação, o time de Londres está 14 pontos atrás do líder Manchester United. E tem poucas chances de brigar pelo título nesta segunda metade da temporada europeia.