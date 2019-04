Recuperado de lesão, Carlos Eduardo volta a treinar no Palmeiras

O Palmeiras contou nesta quarta-feira com a volta do atacante Carlos Eduardo aos treinos. O jogador se recuperou de uma lesão no tornozelo direito sofrida contra a Ponte Preta, em 20 de março, e foi a novidade no trabalho na Academia de Futebol. Por outro lado, o desfalque na atividade foi o técnico Luiz Felipe Scolari, que está em Porto Alegre para resolver problemas pessoais.

Carlos Eduardo se machucou contra a Ponte Preta logo depois de ter sido decisivo na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. O atacante inclusive acabou cortado da lista de inscritos para a segunda fase do Estadual, ao dar lugar para a inclusão do atacante Arthur Cabral na relação dos jogadores.

Sem Felipão, o trabalho fechado à imprensa na Academia de Futebol foi comandado pelos auxiliares Paulo Turra e Carlos Pracidelli. O Palmeiras só tem compromisso oficial na quinta-feira da próxima semana, quando vai enfrentar o Melgar, do Peru, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Em caso de empate em Arequipa o atual campeão brasileiro garante vaga nas oitavas de final.