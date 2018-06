Recuperado de lesão, Cristian Zapata vislumbra Colômbia na decisão da Copa

O zagueiro Cristian Zapata comemorou nesta segunda-feira a recuperação plena de sua lesão muscular na perna esquerda, que ameaçou sua participação pela seleção colombiana na Copa do Mundo da Rússia.

"Tive um problema antes de terminar a temporada com o Milan. Foi uma pequena lesão e felizmente consegui me recuperar", disse em coletiva no Centro de Treinamento do Milan, onde a Colômbia se prepara para a disputa do Mundial.

O jogador agora trabalha para que o técnico José Pekerman possa colocá-lo no time titular. A seleção colombiana está no Grupo H e estreia na Copa na outra terça-feira, dia 19, contra o Japão, na cidade de Saransk.

"Teve um momento que achei que seria complicado, mas me dediquei e graças a Deus consegui chegar. Estou superando muito bem minha lesão e estou trabalhando com o restante do grupo. Estou contente com meu rendimento no treino de 25 minutos de ontem (domingo)", disse.

O zagueiro de 31 está próximo de disputar seu segundo Mundial pela Colômbia. Zapata participou da Copa de 2014 e foi eliminado pelo Brasil nas quartas de final. Agora, o jogador prevê que sua seleção pode ir ainda mais longe.

"Não é impossível. Temos time, o sonho e a ilusão estão aí (de disputar uma final). Quando se sonha, tudo se pode fazer realidade, mas é preciso lutar. Trataremos de dar o máximo em cada partida", concluiu.

A Colômbia fará o último treino em Milão nesta terça-feira e na sequência embarcará para a Rússia. A seleção sul-americana ficará na cidade de Kazan. Além do Japão, também estão na chave Polônia e Senegal.