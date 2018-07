Recuperado de lesão, Cristiano Ronaldo volta a treinar no Real Madrid

MADRI - Desfalque do Real Madrid na rodada passada do Campeonato Espanhol, no qual o time caiu por 2 a 0 diante do Celta, no último domingo, fora de casa, e se despediu definitivamente da briga pelo título nacional, Cristiano Ronaldo voltou a treinar no gramado nesta quarta-feira no CT do clube. Recuperado de um problema muscular, o português fez um trabalho em separado do resto do elenco ao lado do francês Karim Benzema, que também não atuou em Vigo no fim de semana.

Os dois atacantes acabaram não jogando diante do Celta, sendo que Cristiano Ronaldo disputou apenas os oito minutos iniciais da partida contra o Valladolid, na última quarta-feira. Ele foi tirado de campo pelo técnico Carlo Ancelotti, já preocupado em resguardar o astro visando a final da Liga dos Campeões, no próximo dia 24, diante do Atlético de Madrid, em Lisboa.

Já Benzema não pegou o Celta depois de ter reclamado de fortes dores no joelho esquerdo. Assim como acontece com Cristiano Ronaldo, o francês poderá voltar a defender a equipe neste sábado, contra o Espanyol, no Santiago Bernabéu, pela rodada final do Campeonato Espanhol. Ainda não se sabe, porém, se Ancelotti optará por dar ritmo de jogo aos dois ou se irá poupá-los novamente.

Com 84 pontos, o Real poderá ser no máximo vice-campeão espanhol neste fim de semana. No jogo que valerá o título, também neste sábado, o Barcelona, com 86 pontos, poderá faturar o bicampeonato se derrotar o Atlético de Madrid, líder com 89, no Camp Nou. A equipe madrilenha precisa de um empate para ser campeã.