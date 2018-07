Recuperado de lesão, Danilo volta a treinar com o grupo do Real Madrid

Como Carvajal está lesionado, o técnico Rafa Benítez deverá optar entre Danilo e Álvaro Arbeloa para a lateral direita. E a evolução do brasileiro se tornou um alento para o treinador, que nestes últimos dias viu o atacante Karim Benzema e o volante Luka Modric se lesionarem enquanto defendiam as respectivas seleções de França e Croácia.

Danilo lesionou o pé direito em 5 de setembro e por causa do problema ficou fora de sete partidas do Real Madrid, depois de ter iniciado este Campeonato Espanhol como titular, enfrentando Sporting Gijón e Bétis. Agora, por sua vez, ele tem mais quatro treinamentos para provar ao departamento médico do clube e a Benítez que está pronto para retornar ao time neste sábado.

Outra novidade nesta segunda-feira no Real foi a presença de Cristiano Ronaldo, que voltou aos treinos no clube após ajudar Portugal a se classificar com uma rodada de antecipação à Eurocopa de 2016. Ele atuou na vitória por 1 a 0 sobre a Dinamarca, em casa, e depois acabou dispensado do confronto que os portugueses fizeram com a Sérvia, no último domingo, em Belgrado, pela rodada final da fase de grupos das Eliminatórias da competição continental.