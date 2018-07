Recuperado de lesão, Diego Alves volta ao gol do Valencia no sábado O goleiro Diego Alves será a principal novidade do Valencia para o duelo diante do Celta de Vigo neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. Recuperado de contusão no joelho direito, o brasileiro foi relacionado pelo técnico Nuno Espirito Santo e está confirmado para o confronto.