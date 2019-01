Recuperado de lesão, Diego Souza reforça treinamento do São Paulo

Às vésperas do início do Paulistão, o técnico André Jardine contou com um reforço importante no time do São Paulo, no treino desta quinta-feira. O meia-atacante Diego Souza voltou a treinar com o grupo após se recuperar de uma lesão muscular na panturrilha esquerda.

O problema surgiu ainda nos Estados Unidos, onde o São Paulo disputou a Florida Cup, torneio amistoso que também contou com a presença do Flamengo - que se sagrou campeão. Diego Souza passou a reclamar de dores no local após a derrota para o Ajax, da Holanda. Desde então, vinha fazendo tratamento na panturrilha.

Nesta quinta, o jogador foi liberado pelo departamento médico para treinar com os demais jogadores. Na quarta, ele havia feito apenas trabalho interno. Apesar de estar totalmente recuperado de problema físico, Diego Souza não jogará a estreia do time no Paulistão, no sábado, contra o Mirassol, no Pacaembu, porque não foi inscrito a tempo na competição.

Com Diego Souza, o técnico André Jardine comandou treino tático em que fez ajustes no time e praticamente encaminhou a formação titular para a estreia. A preparação final acontecerá nesta sexta, véspera da estreia no Estadual.

Se Diego Souza está fora, o atacante Pablo é presença certa na estreia. Ele é um dos principais reforços do time para a nova temporada. "O período na Flórida foi positivo para a nossa preparação, e individualmente foi importante para que eu pudesse conhecer melhor os meus novos companheiros. Tenho me adaptado ao ambiente do clube e ao trabalho desenvolvido pela comissão técnica", disse o jogador, nesta quinta-feira.