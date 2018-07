Recuperado de lesão, Douglas volta aos treinos no Barcelona O brasileiro Douglas terá mais um jogo como reserva imediato de Daniel Alves no Barcelona. O lateral-direito ex-São Paulo voltou aos treinos no clube catalão nesta sexta-feira e poderá ficar à disposição do técnico Luis Enrique para a partida deste sábado, contra o Espanyol, pelo Campeonato Espanhol.