Recuperado de lesão, Drogba garante estar pronto para jogar a Copa

ST. LOUIS - Recuperado de lesão, o atacante Didier Drogba, da Costa do Marfim, garantiu nesta sexta-feira que está pronto para a Copa do Mundo. Ele se colocou à disposição do treinador Sabri Lamouchi depois de exibir rápida recuperação na sequência de uma cirurgia na virilha, realizada no Catar, no mês passado.

"Eu trabalhei duro para reconquistar a minha melhor forma e alcançar um bom nível neste período de preparação. E estou me sentindo bem", declarou o atacante de 36 anos, prestes a disputar sua terceira Copa do Mundo.

Assim, Drogba deve ser titular no amistoso desta sexta, contra a Bósnia, outra equipe que jogará o Mundial. "Esperamos que ele esteja em campo", disse o médico Cyrille Dah. A partida será realizada em St. Louis, nos Estados Unidos, onde o grupo marfinense vem se preparando para a Copa.

Ainda em solo americano, a Costa do Marfim fará o amistoso com El Salvador na próxima quarta, em Dallas. Dois dias depois, o grupo viajará o Brasil. A seleção africana está no Grupo C, ao lado de Colômbia, cabeça de chave, Grécia e Japão.