Recuperado de lesão, Fábio Santos cobra arrancada do Atlético-MG

De volta ao time do Atlético Mineiro, o lateral-esquerdo Fábio Santos cobrou nesta quinta-feira uma arrancada da equipe até a paralisação do Campeonato Brasileiro em razão da disputa da Copa América, no Brasil. A meta é esquentar a briga pela liderança com o Palmeiras, atual primeiro colocado da tabela.

"São seis jogos que faltam até a parada, então foi importante esse descanso. Agora é se juntar com os outros jogadores que estavam no Chile para gente ter força máxima para conseguir fazer grandes jogos até o final da Copa América", disse o lateral, que perdeu os dois últimos jogos da equipe em razão de problemas físicos.

O jogador foi desfalque em razão de dores musculares na coxa. "Vinha de uma sequência grande, realmente o corpo sentiu um pouco. Não foi detectada nenhuma lesão, graças a Deus. Só um cansaço muscular mesmo. A gente pôde recuperar, fazer os trabalhos na academia mesmo principalmente para voltar bem, comentou Fábio Santos, pouco acostumado a ser baixa por problemas físicos.

"Eu sou um cara acostumado a jogar todos os jogos, mas tem uma hora que o corpo sente. Você não consegue render o esperado né? E começa até a prejudicar o trabalho de outros jogadores, começam a se prejudicar por causa de lesões", afirmou o lateral, titular do técnico Rodrigo Santana. "Tenho treinado bastante, tenho mais alguns dias. Tenho certeza de que chegaremos bem melhor no sábado."

Sem surpresas, o Atlético Mineiro treinou nesta quinta-feira, em Porto Alegre, local do jogo contra o Grêmio, no sábado, na casa do rival. Nesta sexta, o time voltará a trabalhar no CT do Internacional, pela manhã, no encerramento da preparação da equipe para o jogo do fim de semana.