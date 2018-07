Recuperado de lesão, Fàbregas deve voltar ao Chelsea nesta quarta

Depois de desfalcar o Chelsea em duas partidas por causa de uma lesão, Cesc Fàbregas deverá retornar ao time nesta quarta-feira, contra o Everton, em casa, pelo Campeonato Inglês. Em entrevista ao site oficial do clube, o técnico José Mourinho indicou que o meio-campista espanhol só não jogou no último sábado, contra o Aston Villa, por precaução, e agora deve ficar à disposição normalmente para esta 25ª rodada da competição nacional.

"Eu acho que ele joga na quarta-feira porque no sábado (o fato de não ter jogado) foi uma decisão para protegê-lo", disse o treinador português, lembrando que seria complicado mandar Fàbregas a campo também pelo fato de que Willian foi escalado mesmo estando fora de suas condições ideais.

"Não podemos colocar dois jogadores ao mesmo tempo em risco. Nós corremos o risco com o Willian e começar com dois jogadores com um risco é uma aposta grande", afirmou o comandante, em referência ao jogo no qual o Chelsea bateu o Aston Villa por 2 a 1, fora de casa, em resultado que fez a equipe fechar a 24ª rodada do Inglês, no domingo, com sete pontos de vantagem sobre o vice-líder Manchester City.

Fàbregas, porém, terá de mostrar que merece voltar ao time titular, pois seu substituto, Ramires, entrou muito bem na equipe após o espanhol se machucar em jogo contra o Liverpool, pela Copa da Inglaterra. O próprio bom momento do brasileiro, atrapalhado por lesões na temporada passada do futebol europeu, também foi exaltado por Mourinho nesta segunda-feira.

"O melhor Ramires está de volta e o melhor Ramires jogou contra Liverpool, Manchester City e Aston Villa. Ele é um perfil diferente de jogador, mas é um fantástico jogador para nós", disse o técnico, lembrando também que as características do brasileiro são diferentes das de Fàbregas.