Recuperado de lesão, Fred volta a treinar no Fluminense O atacante Fred voltou aos treinos após desfalcar o Fluminense contra o Goiás, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador sentiu dores musculares durante na semana passada e por precaução foi poupado. Mas sua presença nas atividades desta terça-feira reanimaram a comissão técnica, que espera contar com ele no duelo com o Santos, na próxima quinta-feira, às 21 horas, no Maracanã.