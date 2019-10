Recuperado de lesão, Geromel comemora volta com gol em vitória do Grêmio

Recuperado de uma lesão muscular na coxa que o tirou de combate durante um mês, Pedro Geromel voltou aos gramados em grande estilo. Na noite desta quarta-feira, o zagueiro abriu o caminho para a vitória do Grêmio sobre o Ceará, por 2 a 1, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

Aos 34 minutos do primeiro tempo, Pedro Geromel subiu mais que todo mundo e, de cabeça, completou escanteio cobrado por Luan. O capitão tricolor destacou a importância da vitória para as pretensões do clube no Brasileirão.

"Fico feliz por ter feito o gol, mas muito mais pela vitória, que era muito importante para o nosso objetivo. Temos como objetivo a classificação para a Libertadores através do Brasileiro, porque ninguém garante que vamos ser campeões da Libertadores", disse o zagueiro.

No dia 23 de outubro, o Grêmio vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo no jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores, desta vez com a presença de Geromel. Lesionado, o defensor não atuou em Porto Alegre no empate por 1 a 1.

"Me senti muito bem. Fiz o possível para estar em campo na última quarta-feira, mas o médico não achou prudente. Desde então venho me preparando para voltar", garantiu o defensor.

Antes de entrar em campo pela Libertadores, o Grêmio tem mais três jogos pelo Brasileirão, contra Atlético-MG (fora), Bahia (casa) e Fortaleza (fora).