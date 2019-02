Recuperado de lesão, Godín volta ao Atlético de Madrid no clássico contra o Real

O zagueiro e capitão do Atlético de Madrid, Diego Godín, foi liberado pelo departamento médico do clube e foi relacionado pelo técnico Diego Simeone para o clássico contra o Real Madrid, neste sábado, às 13h15 (de Brasília), em casa, no estádio Wanda Metropolitano, em duelo da 23.ª rodada do Campeonato Espanhol.

Godín se recuperou rapidamente de uma lesão no músculo adutor da coxa direita. O defensor uruguaio foi desfalque apenas na última partida contra o Betis, em que o time madrilenho foi derrotado por 1 a 0. O volante Saúl Ñíguez também volta de lesão e está entre os 19 relacionados para o duelo.

O meia Koke, por outro lado, ainda trata de um problema muscular e continua como desfalque, assim como o zagueiro montenegrino Stefan Savic, de fora também por uma lesão muscular, e o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, que é desfalque desde dezembro do ano passado, quando passou por uma cirurgia no quinto metatarso do pé esquerdo.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o técnico Diego Simeone exaltou o Real Madrid, que, segundo ele, "está crescendo desde a chegada de Solari". "O Real tem muita profundidade, seja com Vinicius Junior, Bale ou possivelmente Lucas Vásquez. Benzema está em um momento fantástico", disse o comandante argentino.

Vice-líder da competição com 44 pontos, o Atlético vem de derrota para o Betis e precisa do triunfo para se manter à frente do Real (os rivais estão separados por dois pontos na tabela) sem depender do resultado do jogo do adversário e também para não deixar o líder Barcelona aumentar a vantagem na ponta. A equipe catalã tem 50 pontos.