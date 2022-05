Recuperado de lesão, goleiro John volta ao time titular do Santos após quase um ano

A partida contra a Universidad Católica, nesta quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, será especial para o goleiro John. Quase um ano depois de sofrer grave lesão no joelho direito, ele voltará a ser titular do Santos. Seu retorno vai acontecer na altitude de Quito, no Equador.

John se machucou em junho do ano passado, na vitória sobre o São Paulo por 2 a 0, na Vila Belmiro, em rodada do Campeonato Brasileiro. Ele era titular, apesar da disputa direta com João Paulo, ambos crias da base santista. A lesão o afastou do time e também da briga pela posição entre os 11.

Mesmo após se recuperar do problema físico, John teve dificuldades de encontrar uma brecha em razão da boa fase de João Paulo. A oportunidade surgiu porque o técnico Fabián Bustos decidiu poupar parte da equipe titular no jogo válido pela quarta rodada do Grupo C da Sul-Americana.

"Só tenho que agradecer a Deus e a todos aqui do clube por estar de volta após tanto tempo fora. Feliz demais por poder atuar novamente com essa camisa. Esperamos fazer um grande jogo na quinta para conseguir essa vitória e seguir bem na competição", comemorou o goleiro reserva.

Ele exaltou o elenco santista, que permitem a Bustos rodar os jogadores em diferentes competições. "Nosso elenco é muito bom, sim. Todo mundo vem trabalhando forte e buscando seu espaço. Com alguns poupados, é a chance de nós mostrarmos que temos um grupo forte para o restante da temporada", comentou.

Em Quito, John deve jogar com a confiança em alta, com base em sua última partida no Equador. Em novembro de 2020, ele foi titular na vitória do Santos sobre a LDU por 2 a 1, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

"Sabemos da dificuldade que é jogar na altitude. O time todo fez um grande jogo naquela ocasião contra a LDU. Também fui muito feliz naquele dia e saímos com a vitória. Então que a gente consiga repetir o feito de 2020 e também buscar esse triunfo na quinta", afirmou John.