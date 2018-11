Recuperado de lesão, Gum pode ser a novidade do Fluminense diante do Ceará

Gum poderá ser a novidade do time do Fluminense na partida contra o Ceará, nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro treinou neste sábado pela manhã, recuperado de um edema na panturrilha esquerda.

Com uma contusão na coxa direita, o zagueiro Leo continua em tratamento e, assim como o volante Jadson - este suspenso por ter sido expulso contra o Palmeiras -, está fora do próximo compromisso do time das Laranjeiras.

O técnico Marcelo Oliveira comandou neste sábado, no CT Pedro Antônio, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, uma atividade na qual pediu atenção especial dos jogadores para a recomposição defensiva, para minimizar os riscos dos contra-ataques do adversário. Parte do elenco também trabalhou finalizações e jogadas de cruzamentos.

O Fluminense volta a treinar na manhã deste domingo. Com 41 pontos, o time tricolor começou a 35.ª rodada na 12.ª posição. O Ceará tem três pontos a menos e está em 16.º lugar.

A provável escalação do Fluminense tem: Julio César; Paulo Ricardo, Gum e Digão; Igor Julião, Richard, Airton (Dodi), Sornoza e Ayrton Lucas; Everaldo e Luciano.

Após enfrentar os cearenses, o Fluminense vai encarar Bahia e Internacional, antes de encerrar a competição contra o América-MG.