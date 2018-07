Recuperado de lesão, Gustavo pode substituir Dracena no Santos

O zagueiro Gustavo Henrique, de 21 anos, pode ser o substituto de Edu Dracena e voltar a ser titular do Santos. Depois de se recuperar de ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, em um processo que durou nove meses, a promessa da zaga acredita que o ano de 2015 será de recuperação do espaço que perdeu na equipe. "Foi um dos melhores anos da minha vida (2013). 2014 não foi como eu quis, coloquei na minha cabeça que seria um bom ano, com identificação com a torcida, mas aconteceu essa lesão. Estou tranquilo agora para que 2015 seja um ano muito bom e importante", disse.

A última partida de Gustavo Henrique pelo Santos foi no dia 23 de fevereiro do ano passado, no empate por 0 a 0 com o São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Para tornar mais rápida sua recuperação, Gustavo treinou durante o período de férias. "Foi um momento difícil, que a gente precisa da família. Acabei aprendendo muito. Quando me entristeci pensava que tinha gente pior, pessoas que precisam de uma perna, lutando contra o câncer. Antes não pensava muito, e amadureci bastante. Estou mais forte fisicamente".

Ao lado de Jubal e Paulo Ricardo, Gustavo Henrique faz parte da nova geração de zagueiros santistas. O Santos também conta com David Braz, o defensor que mais atuou pela equipe no ano passado, e Werley, que deverá assinar contrato nesta terça-feira. Gustavo lamentou a saída de Edu Dracena, que rescindiu seu contrato de maneira amigável na semana passada. "A gente sabe que o Edu Dracena é um grande companheiro, optou por sair e ficamos tristes . Ele era líder, capitão. Procuro fazer meu trabalho, voltei de lesão agora, trabalhei firme para quando tiver a oportunidade ir bem. Seria bom jogadores experientes virem. É bom para somar", afirmou.