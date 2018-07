Recuperado de lesão, Índio volta aos treinos no Inter

A volta de Índio, um dos jogadores mais experientes do elenco, é um alento para o Inter, que vive momento turbulento depois das derrotas seguidas para os dois últimos colocados do campeonato - Atlético-GO e Figueirense -, resultados que aumentaram a pressão sobre o técnico Fernandão.

Diante do clima ruim pelas derrotas nas duas últimas rodadas, que afastaram o Inter da luta pela vaga na Libertadores - está com 45 pontos, sete atrás do quarto colocado São Paulo -, Fernandão teve uma reunião com os jogadores antes do treino desta quinta-feira para cobrar recuperação.

Outra novidade na atividade desta quinta-feira foi a presença do atacante Diego Forlán, que desfalcou o Inter nas três últimas rodadas porque estava defendendo a seleção uruguaia. Assim, ele também será reforço para o time gaúcho no duelo contra o Vasco na próxima quarta.