Recuperado de lesão, Josué volta a treinar com o elenco no Atlético-MG O volante Josué está de volta ao Atlético-MG. O jogador se recuperou de um longo período afastado por lesão e trabalhou normalmente com o elenco nesta quarta-feira, em atividade visando a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Grêmio, domingo, em Porto Alegre.