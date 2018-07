Recuperado de lesão, Kaká reforça o Real Madrid já no início do ano

MADRID - O Real Madrid, ao voltar do recesso de inverno para enfrentar na segunda-feira o Getafe, terá como reforço um jogador já eleito como melhor do mundo, sem que o clube tenha que gastar para isso um euro sequer. O meia Kaká, que esteve fora do time por cinco meses por causa de uma operação no joelho esquerdo, voltou a treinar e animou a torcida com um bom desempenho no treino da quinta-feira.

"Está há muito tempo parado e tem que ir aos poucos. É um grande jogador, tenho uma relação muito boa com ele, e seguramente ele vai nos dar muitos dias de glória", disse à imprensa o jogador Pedro León, colega de Kaká.

Kaká tem se esforçado para corresponder aos 65 milhões de euros que ele custou ao Real Madrid em 2009. Ele precisa ainda mostrar muito na Espanha, por conta da série de contusões que o deixou de fora do time e das dúvidas dos torcedores sobre o seu compromisso com o clube.

A volta do jogador de 28 anos na segunda-feira ou, talvez, na partida da Copa do Rei, na quinta, dá ao técnico José Mourinho opções para armar o time, que ainda não contará com o contundido atacante Gonzalo Higuaín.

Mourinho também tem que reorganizar a defesa, já que os zagueiros Ricardo Carvalho e Pepe estão suspensos. Sergio Ramos e Albiol são os prováveis substitutos.

Tanto o Real quanto o Getafe ganharam as últimas cinco partidas. Os anfitriões do Getafe, em sétimo lugar no campeonato, costumam complicar a vida do Real Madrid. Em casa, nas últimas seis temporadas, só perderam duas vezes.

O Real Madrid é o segundo colocado, dois pontos atrás do Barcelona, que recebe no domingo o Levante.