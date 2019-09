Recuperado de lesão, Kannemann deve reforçar o Grêmio contra o Santos

Como o primeiro jogo das semifinais da Copa Libertadores, diante do Flamengo, só vai acontecer dia 2 de outubro, o Grêmio concentra suas atenções no Campeonato Brasileiro, competição na qual soma duas vitórias consecutivas sobre Cruzeiro (4 a 1) e Goiás (3 a 0). No sábado, às 21 horas, na Vila Belmiro, o obstáculo será o Santos e o técnico Renato Gaúcho poderá contar com o zagueiro Kannemann

LEIA TAMBÉM > Presidente do Grêmio vê Flamengo com soberba e arrogância na Libertadores

O argentino treinou normalmente nesta terça-feira no CT Luiz Carvalho, após desfalcar o tricolor gaúcho frente ao Goiás, por causa de uma lesão no pé esquerdo sofrida durante os treinamento de quinta-feira passada - ele também perdera as atividades dos dias seguintes.

Apesar de recuperado, Kannemann não fez parte do time reserva que realizou um coletivo contra a equipe sub-23. Renato Gaúcho escalou: Brenno; Thaciano, Rômulo, Rodrigues e Juninho Capixaba; Darlan; Patrick, Luciano, Luan e Pepê; Da Silva.

O atacante André, que perdeu a posição de titular para Diego Tardelli, não apareceu no treino. Na semana passada o centroavante esteve envolvido em uma polêmica, na qual um vizinho registrou boletim de ocorrência contra o jogador por perturbação no condomínio.

O grupo principal do Tricolor se reapresentou na manhã desta terça-feira visando a sequência do #Brasileirão2019. Na atividade desta manhã, o time reserva do Tricolor realizou um coletivo contra o grupo de #Transição. Leia em: https://t.co/iiCR3fpKee @lucasuebel | Grêmio FBPA pic.twitter.com/70zDedMk25 — Grêmio FBPA (@Gremio) September 17, 2019

Entre os titulares, que também foram ao campo para uma corrida leve, o volante Maicon e o lateral-direito Léo Moura fizeram fisioterapia e continuam em tratamento, deixando a vaga na equipe para Galhardo e Michel, respectivamente.

Antes do jogo de dia contra o Flamengo, pela Libertadores, o Grêmio ainda tem dois jogos pelo Brasileiro: Avaí (dia 26) e Fluminense (dia 29). O time soma 28 pontos, a quatro do G6, com sete vitórias, sete empates e cinco derrotas.