Recuperado de lesão, lateral pode reforçar o Corinthians no domingo

O técnico Fábio Carille pode ganhar um reforço no Corinthians para enfrentar o Coritiba, domingo, no Couto Pereira. Recuperado de um estiramento muscular na coxa esquerda, Léo Príncipe voltou aos treinamentos, mas ainda não deverá ter condições de atuar diante do Cruzeiro, quarta-feira.

Sem contar com Fagner, que está com a seleção brasileira, Carille tem apostado no volante Paulo Roberto improvisado no setor, enquanto Léo Príncipe está machucado. O lateral sofreu a lesão durante o jogo de volta da Sul-Americana, contra o Universidad de Chile.

Para o jogo com o Coritiba, existe a possibilidade de Fagner voltar ao time. Ele deve voltar ao Brasil nesta quarta-feira, após amistosos contra Argentina e Austrália e dependerá de sua condição física e do fuso horário - voltará da Austrália - para definir se poderá enfrentar os paranaenses.

Outro que também pode retornar após defender a seleção é o meia Rodriguinho, que tem sido substituído por Marquinhos Gabriel.