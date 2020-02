Recuperado de lesão, Lucas Veríssimo está ansioso pela estreia em 2020

O jogo deste sábado do Santos contra o Ituano, no Novelli Junior, terá a estreia do zagueiro Lucas Veríssimo em 2020 - e sob o comando de Jesualdo Ferreira. Recuperado de uma lesão de joelho, o jogador se considera pronto para jogar, o que vai acontecer graças a uma pequena ajuda da sorte: Luiz Felipe levou o terceiro cartão amarelo na partida contra a Ferroviária, no domingo passado, e está suspenso.

Apesar de ser considerado o principal zagueiro do atual elenco santista - foi titular absoluto no ano passado, sob o comando de Jorge Sampaoli -, Veríssimo está bastante ansioso para disputar sua primeira partida na atual temporada.

"Lesão acontece quando você menos imagina. Eu vinha trabalhando focado na estreia no Paulistão, mas infelizmente a lesão aconteceu", disse o zagueiro, que sofreu um estiramento no joelho esquerdo durante a pré-temporada. "Eu me cuidei e hoje estou 100%. Estou aguardando a estreia e muito ansioso. Pareço um menino que acabou de subir. Não vejo a hora de jogar porque sei que o Santos pode conseguir coisas boas neste ano."

Embora tenha ficado chateado por perder os seis primeiros jogos do Santos no Campeonato Paulista, Lucas Veríssimo se animou ao olhar o calendário da equipe nas próximas semanas. Daqui até 17 de março, o time comandado por Jesualdo Ferreira terá, entre outros compromissos, três partidas pela Copa Libertadores e os clássicos contra Palmeiras e São Paulo, pelo Estadual. Segundo o zagueiro, quanto mais importante for o jogo, melhor.

"Ainda bem que estou voltando na hora boa. Temos grandes campeonatos neste ano e já temos clássico agora, e depois a tão esperada Libertadores", falou Veríssimo. "Não tivemos um desmanche no elenco, a diretoria manteve a maioria dos jogadores do ano passado e, assim que todos assimilarmos as ideias do professor Jesualdo, os resultados vão aparecer com mais facilidade."

Veríssimo não será a única novidade do Santos em Itu. O atacante Raniel, que tem um problema físico, não foi relacionado para a partida e desfalcará o time de Jesualdo Ferreira. Arthur Gomes deverá ser o substituto. Jean Mota chegou a ser testado pelo português no ataque, mas é pouco provável que jogue. O venezuelano Soteldo, que ficou fora do treino de quinta-feira por causa de uma torção de tornozelo, treinou normalmente nesta sexta e vai jogar.