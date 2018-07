Recuperado de lesão, Lucas volta a treinar no Liverpool

Lucas participou do treino com bola nesta sexta e tem chances de voltar ao time já no jogo do dia 22 deste mês, contra o Young Boys, da Suíça, em rodada da Liga Europa. Via Twitter, o jogador comemorou o retorno aos treinos. "Feliz por estar de volta. Estou me sentindo bem. Espero estar disponível para jogar logo".

Sem Lucas, o Liverpool vem fazendo mais uma temporada sofrível. O time chegou a ficar perto da zona de rebaixamento no Campeonato Inglês e agora ocupa apenas o 13º lugar da tabela.

O brasileiro vem sofrendo com seguidas lesões desde a temporada passada, quando jogou muito pouco em razão de um problema no ligamento cruzado do joelho. A lesão o afastou da seleção brasileira do técnico Mano Menezes, que está com o time praticamente formado para a Copa da Confederações, em junho de 2013.