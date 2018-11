Recuperado de lesão, Luiz Felipe treina com bola e pode reforçar o Santos

Recuperado de um estiramento na panturrilha direita, o zagueiro Luiz Felipe voltou a treinar com bola junto com o elenco do Santos nesta segunda-feira à tarde, no CT Rei Pelé, e poderá reforçar a equipe comandada por Cuca no duelo desta quarta, contra o Botafogo, às 21 horas, na Vila Belmiro, pela antepenúltima rodada do Brasileirão.

Depois de ter se lesionado durante a derrota por 3 a 2 para o Palmeiras, no último dia 3 de novembro, no Allianz Parque, o defensor desfalcou o time alvinegro nas três partidas seguintes na competição nacional, nas quais os santistas também foram superados por Chapecoense (1 a 0), Flamengo (1 a 0) e América-MG (2 a 1).

Além de contar com a recuperação de Luiz Felipe, o Santos teve Yuri Alberto e Felippe Cardoso treinando normalmente nesta segunda-feira após também tratarem de lesões.

Após a derrota para o América-MG, sofrida no último domingo, em Belo Horizonte, o Santos mira encerrar essa série negativa já sabendo também que não poderá contar nesta quarta-feira com Bruno Henrique, suspenso, e Lucas Veríssimo, lesionado.

Para completar, Carlos Sánchez, Bryan Ruiz e Derlis González estão servindo as suas respectivas seleções e também não deverão enfrentar os botafoguenses.

Com este grande número de baixas, o Santos pode ir a campo na Vila Belmiro com a seguinte formação titular: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Rodrygo; Arthur Gomes, Gabriel e Copete.