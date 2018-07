Recuperado de lesão, Maicosuel é relacionado no Atlético-MG para pegar o Libertad

O técnico Roger Machado terá uma nova opção para armar o Atlético-MG diante do Libertad, nesta quarta-feira. O meia Maicosuel se recuperou de contusão e foi relacionado pelo treinador nesta segunda para o confronto no Estádio Nicolás Leoz, válido pela terceira rodada do Grupo 6 da Libertadores.

A última partida de Maicosuel pelo Atlético-MG aconteceu no dia 25 de fevereiro, contra o Democrata de Governador Valadares, pelo Campeonato Mineiro. Na ocasião, o meia sofreu uma contusão muscular na coxa direita que vinha o afastando dos gramados. Após uma longa recuperação, então, ele finalmente voltou a ficar à disposição de Roger Machado.

Apesar disso, a tendência é que Maicosuel fique apenas como opção no banco de reservas, até pelo longo tempo de afastamento. Roger, no entanto, deve definir a escalação apenas em Assunção, para onde a delegação atleticana viaja ainda na noite desta segunda-feira.

O certo é que o goleiro Victor continua fora da equipe, em reta final de recuperação de lesão, assim como o zagueiro Erazo. Outro desfalque é o meia Luan, que após um longo período afastado, voltou a contundir-se na goleada da semana passada sobre o Sport Boys.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Giovanni e Uilson

Laterais: Marcos Rocha, Fábio Santos, Leonan, Carlos César e Danilo

Zagueiros: Leonardo Silva, Gabriel e Felipe Santana

Meio-campistas: Rafael Carioca, Elias, Adilson, Yago, Otero, Cazares e Maicosuel

Atacantes: Fred, Robinho e Rafael Moura