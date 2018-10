Recuperado de lesão, Marcelo volta a treinar no Real Madrid

Afastado dos gramados desde o dia 26 de setembro, por causa de uma lesão muscular na perna direita sofrida no jogo diante do Sevilla, pelo Campeonato Espanhol, o lateral-esquerdo Marcelo se recuperou da contusão e voltou a treinar com os companheiros do Real Madrid desta quarta-feira.

Mas o brasileiro só deverá retornar ao time do Real no dia 20, diante do Levante, pela nona rodada do Campeonato Espanhol. E isso porque a competição está parada em razão das datas Fifa dos próximos dias.

Lesionado, Marcelo não pôde enfrentar o Atlético de Madrid e o Alavés, além de não visitar o CSKA Moscou, em rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O jogador também foi desconvocado da seleção brasileira, que fará amistosos com Arábia Saudita e Argentina na sexta-feira e no dia 16, ambos em solo saudita.

O treino do Real Madrid esteve esvaziado nesta quarta. Afinal 14 jogadores estão servindo suas respectivas seleções. Além disso, Carvajal e Benzema estão machucados. Isco é outro que se recupera, após passar por uma cirurgia de apendicite.

O técnico Julen Lopetegui contou apenas com Kiko Casilla, Luca Zidane, Álvaro Odriozola, Sergio Reguilón, Marcos Llorente, Lucas Vázquez e Mariano. O grupo foi encorpado por jogadores das categorias de base.