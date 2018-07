Recuperado de lesão, meia Alan Ruiz volta a treinar no Grêmio

O elenco do Grêmio se reapresentou nesta segunda-feira e realizou um treinamento no Estádio Olímpico, um dia após bater o Criciúma por 2 a 0. Enquanto os jogadores que entraram em campo participaram de um trabalho regenerativo, os outros disputaram um coletivo com a equipe sub-17. Entre eles, estava o meia argentino Alan Ruiz.

O jogador se recuperou de um desconforto muscular e atuou normalmente na atividade, inclusive tendo marcado um gol. O maior destaque do treinamento, no entanto, ficou por conta do jovem Lincoln, meia de apenas 15 anos, que aproveitou a chance para mostrar potencial.

Apesar da boa notícia com o retorno de Alan Ruiz, o Grêmio também teve problemas. Graças a uma lombalgia, o meia Giuliano se juntou ao atacante Barcos, que segue com uma pubalgia, e ambos ficaram no vestiário fazendo tratamento.

Vindo de vitória, o Grêmio terá a dura tarefa de enfrentar o líder Cruzeiro nesta quinta-feira, no Mineirão. "Temos que aproveitar as oportunidades. É muito bom ter uma boa atuação e, o mais importante, o time ganhar, como aconteceu contra o Criciúma. Temos um grupo fortalecido e vamos buscar a vitória mesmo jogando contra o líder fora de casa", comentou o atacante Lucas Coelho.