Recuperado de lesão, Mena volta ao Santos contra o Botafogo

O técnico Enderson Moreira contará com quatro reforços para armar o Santos diante do Botafogo, nesta quarta-feira, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Entre eles, o lateral-esquerdo Mena. Recuperado de uma lesão na coxa direita, ele treinou normalmente neste início de semana e foi confirmado na equipe, na vaga do jovem Caju.

Mena vinha de um longo período afastado, mas não será a única novidade na equipe. Em relação à escalação que derrotou o Goiás por 2 a 0 no último domingo, Enderson poderá contar também com os retornos de Cicinho, Edu Dracena e Robinho, além da entrada de Leandro Damião entre os titulares.

Damião havia sido titular contra o Atlético-MG, quinta-feira passada, mas ficou no banco de reservas contra o Goiás, entrando somente no segundo tempo. Com o retorno dele à equipe, Gabriel mais uma vez ficará como opção no banco de reservas.

Edu Dracena cumpriu suspensão no domingo e já tinha retorno esperado, assim como Cicinho, que foi poupado. Robinho, por sua vez, apresentava desgaste muscular, mas se recuperou bem e está confirmado para a partida desta quarta.

Por outro lado, o Santos não poderá contar com o goleiro Aranha e com o atacante Thiago Ribeiro, ambos contundidos. Assim, a equipe entrará em campo contra o Botafogo com: Vladimir; Cicinho, Edu Dracena, David Braz e Mena; Alison, Arouca e Lucas Lima; Geuvânio, Leandro Damião e Robinho.