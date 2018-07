Recuperado de lesão muscular, Alisson comemora volta aos treinos no Cruzeiro

O meia Alisson voltou a treinar no Cruzeiro nesta semana depois de se recuperar de uma lesão no músculo posterior da coxa direita que afastou há mais de um mês dos gramados. Ainda sem data para reestrear, o jogador falou nesta quarta-feira sobre a ansiedade de entrar em campo novamente.

"Estou contente por estar retornando aos trabalhos. Agora é ir progredindo. Vou fazer de tudo para voltar no momento certo e ajudar o Cruzeiro", destacou o atleta, sem dar uma previsão de reestreia.

O jogador se machucou no triunfo sobre o Vitória, por 2 a 1, no dia 6 de julho, pela Copa do Brasil. Mesmo de fora, ele destacou a evolução da equipe nos últimos jogos e acredita em uma ascensão no segundo turno.

"Iremos crescer ainda mais com o Mano e a sua comissão. Não tenho dúvidas de que daqui a pouco o Cruzeiro estará onde merece no Brasileiro e, quem sabe, brigando pelo título da Copa do Brasil também", afirmou.

Na visão do jogador, o time mineiro precisa ir com calma e pensar jogo a jogo. "Primeiramente temos que pensar em sair dessa situação, que é uma colocação onde o Cruzeiro não merece estar. É um dos poucos clubes que nunca caíram para a Série B e tenho certeza que nunca irá cair, pela grandeza do Cruzeiro. As vitórias começarão a acontecer novamente e iremos almejar coisas novas ainda neste ano", completou.

O Cruzeiro ocupa a 18ª colocação na tabela do Brasileirão, com 20 pontos. Na próxima rodada, terá um confronto direto contra o rebaixamento. Visitará o Figueirense, que está em 17º lugar com 21 pontos, no domingo, às 18h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 21ª rodada.