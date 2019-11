Recuperado de lesão muscular, Boselli volta a ser relacionado no Corinthians

O atacante Boselli voltou a ser relacionado no Corinthians e deve ser uma das novidades na equipe que enfrentará o Avaí nesta quarta-feira, às 21h30, na arena em Itaquera, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de uma lesão muscular, o argentino retoma a vaga que foi ocupada por Gustagol na última partida.

LEIA TAMBÉM > Coelho confirma que haverá mudanças no Corinthians para encarar o Avaí

O técnico interino Dyego Coelho, no entanto, não confirmou a escalação da equipe. Em entrevista coletiva mais cedo ele informou apenas que fará mudanças em relação ao time que perdeu por 1 a 0 para o Botafogo na última rodada. Além da alteração no comando do ataque, o volante Ramiro também deve ir para a reserva.

O provável Corinthians deve contar com formação mais ofensiva, com Ralf e Junior Urso na marcação do meio-campo, Pedrinho na armação e um trio de ataque com Janderson, Boselli e Clayson. O treino que encerrou a preparação para o duelo foi fechado para a imprensa.

Outra novidade na lista de relacionados é o jovem Léo Pereira, do sub-20. Ele chegou ao time alvinegro em julho deste ano. Foi contratado do Ituano, onde participou da campanha do acesso do clube do interior à Série C. Pela equipe de base alvinegra, Léo atuou em 23 jogos e anotou quatro gols - sendo três deles em clássicos diante do São Paulo. Como já virou tradição, Pereira passou pelo trote e teve seu cabelo raspado antes do treino.

O lateral direito Michel, ainda com dores na coxa direita, segue em tratamento e será baixa para o duelo contra os catarinenses.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Caique, Cássio e Walter.

Laterais: Carlos, Danilo Avelar e Fagner.

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil e Manoel.

Volantes: Gabriel e Ralf.

Meio-campistas: Jadson, Junior Urso, Mateus Vital, Pedrinho, Ramiro e Sornoza.

Atacantes: Boselli, Clayson, Gustavo, Janderson, Léo Pereira e Vagner Love.