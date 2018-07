Recuperado de lesão muscular, Dátolo ganha a vaga de Luan no Atlético-MG Recuperado de um estiramento muscular na coxa esquerda, o meia Dátolo treinou entre os titulares do Atlético Mineiro nesta quarta-feira. O jogador ganhou a vaga de Luan, que sofreu um entorse no joelho direito na derrota para o Corinthians, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro.