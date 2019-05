Recuperado de lesão muscular, Firmino volta a treinar no Liverpool após 20 dias

O técnico alemão Jürgen Klopp, do Liverpool, pode respirar mais aliviado. Após 20 dias se recuperando de uma lesão muscular, o atacante brasileiro Roberto Firmino voltou nesta terça-feira aos treinamentos com seus companheiros. De acordo com o clube, o retorno aconteceu no segundo dia de preparação da equipe inglesa na cidade de Marbella, na Espanha, para a disputa da final da Liga dos Campeões da Europa contra o Tottenham, no dia 1.º de junho, em Madri.

Roberto Firmino se machucou logo aos 12 minutos do primeiro jogo das semifinais da Liga dos Campeões contra o Barcelona, na Espanha, no último dia 1.º. Naquela partida, a equipe comandada por Jurgen Klopp perdeu por 3 a 0 - se recuperou na Inglaterra, na semana seguinte, goleando por 4 a 0 e avançando à decisão de forma heroica.

Além do duelo da volta contra o Barcelona, o atacante brasileiro perdeu os dois últimos jogos do Liverpool no Campeonato Inglês - contra Newcastle e Wolverhampton. O time venceu as partidas, mas não conquistou o título da competição, que ficou com o Manchester City. Com sua volta aos treinamentos é possível que Jürgen Klopp consiga usar a sua potência máxima com o ataque titular, formado também pelo egípcio Mohamed Salah e pelo senegalês Sadio Mané.

Com o fim do Campeonato Inglês e o intervalo de quase 20 dias até a final da Liga dos Campeões, a comissão técnica do Liverpool resolveu levar 26 jogadores para um período de seis dias de treinamentos, até este sábado, em um lugar mais quente que Liverpool. Marbella é uma cidade litorânea que fica na costa sul da Espanha, na região da Andaluzia.