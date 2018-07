Recuperado de lesão na coxa, Miguel Samudio volta a treinar no Cruzeiro

BELO HORIZONTE - O lateral-esquerdo Miguel Samudio foi a novidade do treinamento desta sexta-feira do Cruzeiro na Toca da Raposa II, na véspera do jogo com o Minas Boca, pelo Campeonato Mineiro. O jogador paraguaio está recuperado de uma lesão na coxa direita e realizou a sua primeira atividade ao lado do restante do elenco.

"Estou contente de poder trabalhar com o grupo depois de muito tempo, isso é bastante importante para mim. Então vou abordar os próximos treinamentos da melhor maneira, porque já estou próximo de encontrar meu melhor nível e quero estar jogando e colaborando com a minha equipe", disse o lateral. Um dos jogadores contratados pelo Cruzeiro para a temporada 2014, Samudio chegou ao clube emprestado pelo Libertad, do Paraguai, e ainda nem fez a sua estreia, pois se contundiu durante um treinamento, no dia 21 de janeiro. De fora, ele acompanha o bom começo de temporada do time, líder do Campeonato Mineiro e do Grupo 5 da Copa Libertadores.

"O Cruzeiro está jogando muito, é uma equipe muito competitiva, tem vários jogadores de alto nível e estamos esperando grandes coisas. O Cruzeiro não pode esperar as coisas acontecerem, tem que ter objetivos e ser conhecido pela sua forma de jogar. Então, a cada treinamento temos que dar a vida para chegar bem nas partidas tanto do Estadual quanto da Libertadores", afirmou. Neste início de ano, Egídio vem sendo o titular da lateral esquerda do Cruzeiro, com o atacante Luan sendo a segunda opção, improvisado na posição.

"Ele passa agora por esse período de readaptação à bola, vamos ver como vai responder. Felizmente estamos tendo a oportunidade de usar um time de jogadores que não vem jogando e isso certamente vai possibilitar utilizá-lo em um período curto, já que eu estou jogando com o Luan como lateral-esquerdo", afirmou o técnico Marcelo Oliveira. O treinador cruzeirense destacou que agora tem mais uma boa opção para escalar o time. "É um jogador experiente e importante no grupo, precisamos prepará-lo bem para, se caso acontecer algo com o Egídio, ele estar à disposição", finalizou.