Recuperado de lesão, Neymar retorna aos treinos no Barcelona

Depois de ter ficado fora da estreia do Barcelona no Campeonato Espanhol, no último domingo, por causa de uma torção no tornozelo esquerdo, Neymar voltou a treinar no gramado na manhã desta terça-feira e mostrou estar recuperado do problema que o tirou do confronto no qual o time catalão venceu o Elche por 3 a 0, no Camp Nou.

Na semana passada, o atacante deixou o treinamento de quinta-feira com muitas dores no tornozelo e exames constataram que ele sofreu uma lesão de grau 1. Embora ainda tenha realizado um trabalho em separado dos seus companheiros de time, o brasileiro ganhou boas chances de estar em campo diante do Villarreal, no próximo domingo, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.

Em janeiro passado, Neymar teve uma lesão parecida no tornozelo direito, mas de grau 2, que necessitou de um tempo maior de afastamento. E agora ele ficou fora desta estreia no Espanhol após ter retornado ao time no último dia 18, diante do León, do México, na final do Troféu Joan Gamper. Na ocasião, havia voltado à equipe após 45 dias de afastamento provocado pela fratura na terceira vértebra lombar, sofrida no jogo em que o Brasil bateu a Colômbia por 2 a 1, nas quartas de final da Copa do Mundo, quando foi atingido por uma joelhada de Zuñiga.

Recuperado, Neymar também deverá se apresentar normalmente ao técnico Dunga na próxima segunda-feira, quando a seleção brasileira irá se reunir visando os amistosos contra Colômbia e Equador, respectivamente nos dias 5 e 9 de setembro, nos Estados Unidos.

OUTRAS VOLTAS

Se Neymar voltou a treinar no campo, o goleiro Ter Stegen e o zagueiro Vermaelen, que também se recuperam de lesões, também treinaram no campo em separado dos companheiros de time nesta terça-feira. Essa foi a primeira vez que o goleiro alemão foi para o campo desde que lesionou as costas em um treinamento durante a pré-temporada do clube. Já o defensor belga segue o seu processo de recuperação da lesão muscular sofrida ainda durante a Copa do Mundo de 2014.

Já o lateral brasileiro Adriano, que teve detectada uma pequena alteração cardíaca durante os exames de início de pré-temporada, realizou uma parte do trabalho com o elenco do Barça e outra em separado nesta terça.