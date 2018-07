Recuperado de lesão, Neymar volta a treinar com elenco do Barcelona

BARCELONA - Recuperado de lesão no tornozelo direito, após se machucar dia 16 de janeiro contra o Getafe, Neymar está prestes a retornar aos gramados. Nesta segunda-feira, o atacante voltou a treinar com o restante do elenco do Barcelona e deve atuar novamente pela equipe espanhola na próxima semana.

Depois de golear o Sevilla por 4 a 1 no último domingo, o grupo do time catalão retornou aos treinamentos a fim de se preparar para o jogo da quarta-feiracontra o Real Sociedad, pela Copa do Rei. Nos trabalhos, Neymar conseguiu treinar no mesmo ritmo de seus companheiros, adiantando sua recuperação, prevista inicialmente para mais de um mês.

Para a próxima semana, quando o Barcelona enfrenta o Manchester City pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, Neymar deve estar em totais condições de atuar. O brasileiro já poderia ficar à disposição do técnico Gerardo Martino contra o Rayo Vallecano, em partida que acontece sábado, pelo Campeonato Espanhol. Mas por precaução, o treinador dará um pouco mais de tempo ao jogador.