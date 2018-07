Recuperado de lesão, Neymar volta a treinar com grupo do Barça

BARCELONA - A presença do atacante Neymar no treinamento desta quinta-feira foi a principal novidade na atividade realizada no CT Joan Gamper. A atividade foi a primeira do brasileiro ao lado dos seus companheiros de Barcelona após ele sofrer uma lesão no pé direito, aumentando as esperanças de que Neymar possa enfrentar o Atlético de Madrid, sábado, no Camp Nou, pela rodada final do Campeonato Espanhol.

Neymar sofreu um edema no quarto metatarso do pé esquerdo no dia 16 de abril, durante a derrota do Barcelona por 2 a 1 para o Real Madrid, na decisão da Copa do Rei. Desde então, o atacante vem realizando tratamento médico e agora parece estar novamente à disposição do técnico Gerardo Martino.

No início desta semana, inclusive, os rumores de que a possibilidade do Barcelona estar acelerando a recuperação de Neymar para que ele pudesse jogar na rodada final do Campeonato Espanhol estaria desagradando a comissão técnica da seleção brasileira provocou uma negativa oficial do treinador Luiz Felipe Scolari, em nota publicada no site da CBF.

"Não só quero que eles joguem como que sejam campeões. Isso vai aumentar o moral deles, a autoestima, e a seleção brasileira só tem a ganhar. Além de fazer com se apresentem em ritmo normal de jogo", afirmou Felipão, seguido de negativa do chefe do departamento médico da seleção brasileira, José Luís Runco. "Em momento algum existiu preocupação com a escalação do Neymar, até porque estamos cientes da sua condição e não há motivo para temor", disse.

Além de Neymar, as outras duas novidades do treinamento desta quinta-feira foram o zagueiro Gerard Piqué e o lateral-esquerdo Jordi Alba, ambos em fase final de recuperação de lesões, e também com chances de entrar em campo no fim de semana.

Vice-líder do Campeonato Espanhol, com 86 pontos, o Barcelona precisa de uma vitória sobre o Atlético Madrid, exatamente o primeiro colocado, com 89 pontos, para conquistar o título nacional no próximo sábado.