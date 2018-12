Recuperado de lesão no joelho, Suárez volta ao Barcelona após duas semanas

O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, teve nesta sexta-feira uma boa notícia para definir o time que fará o clássico da Catalunha contra o Espanyol, neste sábado, no RCD Espanyol Stadium, em Barcelona, pela 15.ª rodada do Campeonato Espanhol. O centroavante uruguaio Luis Suárez se recuperou de uma lesão no joelho direito e volta ao time após duas semanas de tratamento.

A última partida de Suárez pelo Barcelona havia sido o empate por 1 a 1 contra o Atlético de Madrid, em Madri, no último dia 24, pelo Campeonato Espanhol. Desde então, foi ausência nos confrontos contra PSV Eindhoven (Liga dos Campeões da Europa), Villarreal (Espanhol) e Cultural Leonesa (Copa do Rei). Todos eles com vitória do clube catalão.

Se Suárez está de volta, o mesmo não se pode dizer de Arthur. Ausente nas mesmas partidas do uruguaio, o volante brasileiro ainda não se recuperou de dores musculares e não foi incluído na lista de 19 jogadores convocados para o clássico contra o Espanyol. Seria o seu primeiro confronto contra o rival de Barcelona.

Para se manter na liderança isolada - tem 28 pontos, contra 27 do Sevilla e 25 do Atlético de Madrid -, o Barcelona terá também outros craques à disposição de Ernesto Valverde. São os casos do meia argentino Lionel Messi, do meia brasileiro Philippe Coutinho, do zagueiro espanhol Gerard Piqué e do volante espanhol Sergio Busquets.

Nesta sexta-feira, o técnico do Barcelona não quis tirar vantagem pelo fato de estar na ponta e o Espanyol ser apenas o oitavo colocado, com 21 pontos. "A distância de pontos não conta. Este jogo se joga mais com o coração do que com a cabeça. Será uma partida muito difícil e eles são fortes em sua casa", afirmou Valverde em entrevista coletiva.