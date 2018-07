Recuperado de lesão no ombro, Marcelo Grohe é relacionado no Grêmio

Grohe se machucou durante treino na seleção brasileira e desfalcou o time tricolor nas duas últimas rodadas. O jogador participou normalmente do trabalho técnico neste sábado e foi liberado pelo departamento médico.

Em compensação, o treinador não poderá contar com o atacante Luan, que teve diagnosticado um edema na coxa durante a semana e foi vetado. Pedro Rocha foi confirmado para a vaga. Outra baixa será a do zagueiro Pedro Geromel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Rafael Thyere foi o escolhido para formar dupla de zaga com o equatoriano Erazo.

O Grêmio é o terceiro colocado na tabela do Brasileirão, com 55 pontos, 12 pontos atrás do líder Corinthians e sete à frente do Palmeiras, o quinto colocado e primeiro time fora da zona da Libertadores. Pelas contas de seu treinador, a equipe gaúcha precisa de sete pontos dos 21 que ainda serão disputados para garantir vaga no G4.

Confira os relacionados do Grêmio para o jogo de domingo:

Goleiros: Bruno Grassi, Leo e Marcelo Grohe.

Zagueiros: Bressan, Erazo e Rafael Thyere.

Laterais: Galhardo, Marcelo Hermes e Marcelo Oliveira.

Volantes: Maicon, Moisés e Walace.

Meias: Douglas, Giuliano, Maxi Rodríguez e Yuri Mamute.

Atacantes: Bobô, Everton, Fernandinho, Pedro Rocha, Vitinho e Yuri Mamute.