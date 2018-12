Recuperado de lesão no tornozelo, Malcom volta aos treinamentos do Barcelona

O atacante Malcom foi a novidade do treinamento do Barcelona nesta sexta-feira, após nove dias de tratamento de uma lesão no tornozelo direito sofrida no jogo diante do Cultural Leonesa, da terceira divisão da Espanha, válido pela Copa do Rei, no último dia 5.

O problema brecou o bom momento pelo qual estava passando o ex-jogador do Corinthians, de 21 anos, que não tem presença assegurada na lista dos convocados para o jogo deste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol, fora de casa, diante do Levante.

Contratado em junho, junto ao Bordeaux, por 36 milhões de euros (cerca de R$ 158 milhões), Malcom disputou nove partidas pelo Barcelona e anotou dois gols. Um diante do Leonesa e outro frente à Inter de Milão, pela Liga dos Campeões.

Outra boa notícia para a torcida catalã foi a presença cada vez mais intensa no treinamento do meio-campista Sergi Roberto, em fase final de recuperação de uma lesão na perna esquerda.

O técnico Ernesto Valverde dirige mais um treinamento neste sábado, quando pretende definir a equipe que vai viajar para Valência, onde vai defender a liderança do Campeonato Espanhol. O Barça tem 31 pontos, três a mais que Sevilla e Atlético de Madrid, respectivos vice-líder e terceiro colocados, enquanto o Real Madrid figura em quarto lugar, com 26 pontos.