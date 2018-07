Recuperado de lesão, Otero é a novidade na lista de relacionados do Atlético-MG

O meia venezuelano Otero é a novidade na lista de relacionados do Atlético Mineiro para o duelo contra o Atlético Goianiense neste domingo, às 16 horas, no Estádio Olímpico, em Goiânia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O venezuelano ficou fora das últimas duas partidas do time mineiro, contra o Botafogo (1 a 1) e o Santos (derrota por 1 a 0) por conta de um entorse no tornozelo esquerdo. Outra ausência, mas por opção do técnico Roger Machado, é a do polivalente lateral Danilo.

Na sexta-feira, o treinador havia confirmado que Leonan será o substituto do lateral-esquerdo Fabio Santos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No meio-campo, Adílson deve ficar com a vaga de Yago.

A principal dúvida está no setor ofensivo. Marlone, titular nas últimas partidas, deve mais uma vez começar e, com isso, Robinho seguirá na reserva. O Atlético-MG está há dois jogos sem vencer e ocupa a 12ª colocação na tabela com 17 pontos.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor e Giovanni.

Zagueiros: Gabriel, Bremer e Matheus Mancini.

Laterais: Marcos Rocha, Leonan e Alex Silva.

Volantes: Adilson, Rafael Carioca, Elias, Roger Bernardo, Yago e Gustavo Blanco.

Meias: Cazares, Otero, Marlone e Valdívia.

Atacantes: Robinho, Fred e Rafael Moura.