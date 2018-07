Recuperado de lesão, Pato prepara retorno ao Milan

Pato estava afastado desde o dia 22 de setembro, quando sofreu uma lesão muscular na coxa direita. Ele deverá ficar à disposição do Milan na volta do Campeonato Italiano, após a paralisação por conta das datas reservadas para as seleções nacionais.

A volta do brasileiro acontece em ótimo momento para Allegri, que ganhou recentemente mais um desfalque para o ataque. Cassano, que vinha sendo titular da equipe, passou por uma cirurgia cardíaca, após sofrer um AVC, e só deve retornar ao futebol em seis meses.

Apesar dos problemas, o Milan vive grande fase no Campeonato Italiano e vem de cinco vitórias consecutivas. Assim, a equipe subiu na tabela e ocupa hoje a terceira colocação, com 20 pontos, apenas um atrás da líder Udinese.