Recuperado de lesão, Pedro Geromel comemora retorno com vitória no Grêmio

O Grêmio bateu o Juventude por 3 a 0 e estreou bem no segundo turno do Campeonato Gaúcho, antes da estreia pela Copa Libertadores. Além disso, o técnico Renato Gaúcho pode comemorar o retorno do zagueiro Pedro Geromel.

Recuperado de lesão, Geromel atuou durante os 90 minutos e comemorou o retorno antes de uma partida importante, contra o América de Cali, na Colômbia. O duelo será na terça-feira, às 21h30.

"Estou muito feliz por me sentir bem durante todo jogo. Jogar aqui na Arena é sempre uma satisfação enorme, eu estava com saudade. E fico feliz também de ter conseguido ajudar meus companheiros e ficar disposto para atuar nos próximos compromissos", disse o zagueiro.

Outro destaque da partida foi o atacante Pepê, que abriu o placar e marcou seu primeiro gol pela equipe gaúcha na temporada de 2020. Ele ficou ausente por um tempo pois estava com a seleção brasileira sub-23 na disputa do Pré-Olímpico, na Colômbia.

"Fico muito feliz por ter feito meu primeiro gol na temporada, ainda mais aqui na Arena, onde a gente recebe bastante carinho dos torcedores e é bom retribuir dessa forma", disse Pepê.