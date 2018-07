Recuperado de lesão, Ralf pode voltar contra o Vitória em Cuiabá

O volante Ralf treinou com os reservas nesta segunda-feira e mostrou que está recuperado das dores no joelho direito. Após sete jogos de ausência, ele pode voltar ao time do Corinthians na partida desta quarta-feira contra o Vitória, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro - o jogo será disputado na Arena Pantanal, em Cuiabá (às 19h30 de Brasília).

Ralf participou de um coletivo entre suplentes e a equipe sub-21 do Corinthians. A tendência é que ele seja, ao menos, relacionado e comece a partida no banco de reservas. "Ele treinou 60 minutos em alta intensidade e não sentiu nenhuma dor, sem sentir incômodo. Sentiu-se à vontade e, então, felizmente está bem", afirmou o médico Júlio Stancati.

Neste período em que ficou fora do time, Bruno Henrique assumiu a posição de titular como primeiro volante. Por sinal, o atual titular sentiu dores musculares na vitória diante do Internacional (2 a 1), no último domingo, em Porto Alegre. Segundo o departamento médico, trata-se apenas de cansaço.

O problema do técnico Mano Menezes está na defesa e no ataque. Cássio, Fagner e Guerrero estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Devem jogar Walter, Ferrugem e Luciano, respectivamente. O Corinthians viaja a Cuiabá nesta terça e faz um treino no início da noite (às 19h30 de Brasília), na Arena Pantanal.