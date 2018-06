Recuperado de lesão, Réver volta aos treinos com o grupo no Flamengo

O técnico Paulo César Carpegiani contou com uma ótima novidade no treino do Flamengo desta segunda-feira. O zagueiro Réver, recuperado de contusão, finalmente voltou às atividades ao lado de seus companheiros e trabalhou normalmente no Ninho do Urubu.

Réver está afastado dos gramados desde o início do mês. Substituído na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, pela Taça Rio, com dores no tornozelo direito, o jogador foi submetido a exames que diagnosticaram um edema ósseo no local. Desde então, ele vinha realizando tratamento no clube.

Na semana passada, Réver chegou a trabalhar com bola, mas separado do restante do elenco. Somente agora, no entanto, ele voltou a treinar sem limitações e se credenciou para voltar ao time rubro-negro.

Resta saber se Carpegiani promoverá o retorno de Réver já diante do Fluminense, quinta-feira, pala semifinal da Taça Rio. O zagueiro precisa readquirir o ritmo de jogo, enquanto Rhodolfo e Juan têm atuado bem juntos. Por isso, a tendência é que a dupla seja mantida, ao menos para este duelo.